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La mañana del sábado 20 de septiembre, un hombre de 59 años fue hallado sin vida en el Municipio Rómulo Gallegos del estado Cojedes.

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El cuerpo sin vida del quincuagenario, fue encontrado por los vecinos en la Avenida Manuel Manrique, adyacente a la Calle Juan Ángel Bravo.

Ante el hecho, dieron aviso a las autoridades correspondientes, por lo que en compañía de los funcionarios del Cuerpo de Bomberos del Estado Cojedes, se trasladaron al lugar. Al verificar los signos vitales del hombre de 59 años, los bomberos confirmaron que la persona no presentaba ningún parámetro vital.

Los efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), también hicieron acto de presencia en el sitio y realizaron levantamiento del cadáver del hombre de 59 años, el cual fue trasladado hasta la morgue del Servicio Nacional de medicinas Ciencias Forenses (Senamecf), además, iniciaron las pesquisas necesarias para determinar las causas y circunstancias de este lamentable hecho.

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