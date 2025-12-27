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Hombre de 77 años de Valencia murió ahogado en Tucacas

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Hombre de 77 años de Valencia murió ahogado en Tucacas
Foto: Referencial.

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Un hombre de 77 años de Valencia murió ahogado en Tucacas, el hecho ocurrió en el municipio Silva del estado Falcón. En horas de la tarde de ayer viernes murió un hombre de 77 años de edad, el fallecimiento por inmersión ocurrió en la zona de Cayo Mar de Tucacas.

Miguel José Asunción del Rosario de 77 años tenía su residencia en la urbanización El Trigal en Valencia, estado Carabobo. El hombre fue llevado de emergencia a una clínica en Tucacas donde ingresó sin signos vitales.

Hombre de 77 años de Valencia murió ahogado en Tucacas
Foto: Gerardo Morón Sánchez.

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Hombre de 77 años de Valencia murió ahogado en Tucacas

Se pudo conocer que investigadores del CICPC, asumieron las investigaciones del caso. El hombre había ido a Tucacas a disfrutar de un día de playa. El fallecimiento por inmersión se suma a los casos ocurridos en Aragua, Portuguesa y Barinas en los últimos días.

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SourceVersión Morón
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