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Hombre dedicado al robo y hurto es detenido en Mariara

By Lucciano Battiston
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Hombre dedicado al robo y hurto es detenido en Mariara

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Lucciano Battiston
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Funcionarios de la Delegación Municipal de Mariara, en el estado Carabobo, lograron la captura de un ciudadano que responde al nombre de Edgardo Fabián Vilera Molina, de 25 años de edad, quien perpetraba robos y hurtos contra campesinos del sector El Amparo, en la Carretera Nacional Mariara, parroquia Mariara, municipio Diego Ibarra de la región carabobeña.

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Según las investigaciones realizadas por los integrantes del mencionado órgano de seguridad, el detenido utilizaba un arma de fuego tipo escopetín para amenazar a sus víctimas con la muerte.

Por su parte, el personal del Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), verificó que esta persona tiene antecedentes en diversas acciones punibles, tales como comercio, importación y fabricación ilícita de armas prohibidas, tráfico de niños, niñas y adolescentes, posesión ilegal de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, mezclas, sales o especialidades farmacéuticas, así como sustancias químicas, hurto genérico común y robo genérico.

Tras la privativa de libertad ejecutada a Edgardo Fabián Vilera Molina, este ciudadano fue presentado ante el Ministerio Público para el procedimiento legal correspondiente en este tipo de situaciones de orden penal.

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