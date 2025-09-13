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Funcionarios de la Delegación Municipal de Mariara, en el estado Carabobo, lograron la captura de un ciudadano que responde al nombre de Edgardo Fabián Vilera Molina, de 25 años de edad, quien perpetraba robos y hurtos contra campesinos del sector El Amparo, en la Carretera Nacional Mariara, parroquia Mariara, municipio Diego Ibarra de la región carabobeña.

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