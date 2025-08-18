Compartir

Como parte de un trabajo coordinado entre múltiples organismos de seguridad del estado Falcón y Carabobo, se logró la detención de un hombre y la incautación de 425 kilogramos de marihuana.

El procedimiento ocurrió el domingo 17 de agosto a orillas de la playa en el sector Bicentenario, de la costa de Punta Cardón, municipio Carirubana, cuando los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Carabobo y Falcón, se encontraban en labores de patrullaje y detuvieron en flagrancia de Ibrahin José Cambar González, de 27 años.

Tras ser aprehendido, se le incautaron 16 fardos que contenían 800 envoltorios tipo panela de presunta marihuana, además de un dispositivo GPS marca Garmin.

Fuerzas de seguridad desplegadas

El Ministerio Público conoce del paso y ya iniciaron las investigaciones pertinentes, así como el análisis toxicológico de las evidencias, siguiendo los lineamientos del Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Las fuerzas de seguridad, tanto policiales como militares, se mantienen desplegadas y en alerta en la zona. Esta incautación representa un golpe significativo al narcotráfico en la región.

