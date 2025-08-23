sábado, agosto 23, 2025
spot_img
PortadaSucesos

Hombre detenido en San Diego por presuntos actos lascivos contra un menor

By Redacción Noticias24Carabobo
0
23
Hombre quedó detenido en San Diego por presuntos actos lascivos contra un menor de edad. La madre del niño de 8 años fue atendida por

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Hombre quedó detenido en San Diego por presuntos actos lascivos contra un menor de edad. La madre del niño de 8 años fue atendida por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, quienes dieron captura al sujeto.

La PNB dio a conocer el hecho en sus redes sociales, los presuntos actos fueron cometidos en el sector Campo Solo de ese municipio. El detenido quedó registrado por el cuerpo policial como Dany Hipólito Viloria.

Detenido en San Diego por presuntos actos lascivos contra un menor

El niño estaba en compañía de otros menores jugando cuando supuestamente el hombre aprovechó unos instantes para cometer dichos actos. El menor salió corriendo y le informó a su madre sobre lo ocurrido.

NO DEJES DE LEER AHORA: Apuñaló a un hombre en la avenida Cedeño y lo capturaron

Esta acudió al módulo policial para formular la denuncia contra el hombre, el cual quedó a la orden del Ministerio Público.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Por un presunto abuso sexual murió en Ocumare del Tuy

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourcePNB/Alertas 24
Artículo anterior
Papá de Miguel Uribe Turbay será precandidato presidencial en Colombia
Artículo siguiente
Los recuerdos del Bar Tolo en el centro de Valencia y su aviso «prevenidos al bate»
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes

© Copyright - Todos los Derechos Reservados - Desarrollado por: Artech Digital