Hombre quedó detenido en San Diego por presuntos actos lascivos contra un menor de edad. La madre del niño de 8 años fue atendida por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, quienes dieron captura al sujeto.

La PNB dio a conocer el hecho en sus redes sociales, los presuntos actos fueron cometidos en el sector Campo Solo de ese municipio. El detenido quedó registrado por el cuerpo policial como Dany Hipólito Viloria.

Detenido en San Diego por presuntos actos lascivos contra un menor

El niño estaba en compañía de otros menores jugando cuando supuestamente el hombre aprovechó unos instantes para cometer dichos actos. El menor salió corriendo y le informó a su madre sobre lo ocurrido.

Esta acudió al módulo policial para formular la denuncia contra el hombre, el cual quedó a la orden del Ministerio Público.

