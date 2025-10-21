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Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la Delegación Municipal Villa de Cura aprehendieron a Ángel Eumir Reyes (de 46 años) por el delito de violencia de género tras agredir a su pareja sentimental en el estado Aragua.

Los sabuesos capturaron al sujeto en el sector Las Peñas, calle Ustary, parroquia y municipio San Sebastián de los Reyes, de dicha entidad, así lo informó el comisario Douglas Rico, director del ente, en su cuenta oficial de Instagram.

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De acuerdo a las investigaciones del caso, el hombre agredió de forma verbal y física a su pareja sentimental (de 65 años), con quien mantenía una relación de ocho meses.

Detenido por agredir a su pareja en Aragua

El hecho se desencadenó por motivos de celos, momento en el que el victimario inició una discusión y, haciendo uso de su fuerza física y de un objeto contundente (palo de madera), golpeó a la víctima en varias partes del cuerpo, causándole múltiples hematomas, según revelaron las pesquisas de la Policía Científica.

Rico relató que los detectives colectaron como evidencia el objeto contundente, utilizado por el agresor para cometer las lesiones. Reyes, fue puesto a la orden de la Fiscalía 14° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, para continuar con el debido proceso judicial.

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