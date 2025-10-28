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Hombre detenido por agredir a una mujer en Falcón

By Lucciano Battiston
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Hombre detenido por agredir a una mujer en Falcón

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Lucciano Battiston
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En la noche del 25 de octubre, un hombre identificado como Miguel Ángel Jiménez Borjas, de 22 años, fue detenido en el Municipio Dabajuro del Estado Falcón, por agredir de froma física, verbal junto con amenazas a la vida en contra de una mujer.

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La víctima, tras sufrir estas agresiones, alertó a las autoridades del CCP N° 14 de Polifalcón con sede en Dabajuro a cargo de la Com/jefe Magister Morelis Polanco, quienes conformaron una comisión y se trasladaron al lugar de los hechos.

Detenido por agredir a una mujer en Falcón

Al llegar, localizaron al mencionado y le informaron sobre el motivo de su aprehensión.

Posteriormente, Miguel Ángel Jiménez Borjas fue puesto a disposición de la Fiscalía 20 para las acciones legales correspondientes.

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