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Hombre detenido por agredir y amenazar a su pareja en Maracaibo

By Lucciano Battiston
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Hombre detenido por agredir y amenazar a su pareja en Maracaibo

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Lucciano Battiston
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Gregorio Segundo Fernández Machado, de 52 años de edad, fue detenido por uniformados del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), tras la denuncia en su contra por agredir de forma física y verbal a su pareja sentimental en Maracaibo.

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El hecho violento se registró en el barrio José Ali Lebrum, parroquia Antonio Borjas Romero, municipio Maracaibo, donde el detenido arremetió contra su pareja, con golpes con un palo de escoba, además, de amenazarla de muerte con un destornillador y un pedazo de vidrio.

Detenido por agredir a su pareja en Maracaibo

la víctima fue llevada por el Cpbez hasta el Ambulatorio Simón Bolívar, donde le diagnósticaron laceraciones y hematomas en el rostro, cuello, espalda, brazos y piernas.

Mientras que el agresor quedó bajo custodia en el Centro de Coordinación Policial Maracaibo Oeste, puesto a disposición de la Fiscalía 51 del Ministerio Público.

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SourceEl Aragueño
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