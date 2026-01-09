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Funcionarios de la Policía del municipio Gaspar Marcano en Nueva Esparta, lograron la detención de un ciudadano de 38 años de edad, señalado por presunta violencia de género en perjuicio de una mujer y su hijo menor de edad, en la urbanización Pozo Blanco, sector El Palito.

La denuncia fue presentada en la estación policial por la víctima, quien informó que el agresor ingresó de manera violenta a su vivienda, ocasionando daños materiales y agresiones físicas. Durante el ataque, el hijo menor también resultó lesionado.

Detenido por golpear a su esposa e hijo

De inmediato, una comisión policial se trasladó al lugar, logrando la captura del señalado en la vía pública. Posteriormente, se brindó atención médica a las víctimas: la mujer presentó un hematoma en la región frontal y el menor una laceración en el hombro izquierdo.

En la inspección técnica realizada en la residencia se incautó un cuchillo, considerado evidencia del hecho. El caso fue remitido al Ministerio Público para las actuaciones legales correspondientes.

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