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Por el presunto abuso abuso sexual contra una menor de edad, los funcionarios de la Policía Científica detuvieron a un hombre en el estado Aragua.

El aprehendido fue identificado como Alí Rafael Toro Fernández, quien fue denunciado por la víctima. La misma acudió con su padre a la sede del Cicpc en el sector 8 de Caña de Azúcar, donde informó lo sucedido.

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Los efectivos tras conocer de la situación, en un trabajo conjunto con el Sistema de Protección de Girardot, iniciaron las investigaciones para ubicar y capturar al agresor, en su residencia en el sector Brisas del Lago.

Detenido por abusar de una menor en Aragua

Por su parte, la menor fue entrevistada y se le realizó una valoración psicológica correspondiente, con el objetivo de dictar la medida de protección necesaria y sumar estas actuaciones al caso, para conocimiento de la Fiscalía.

Por este abuso a una menor, las autoridades locales reiteran su compromiso de mantener la observancia y garantizar el cuidado integral de los Niños, Niñas y Adolescentes.

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