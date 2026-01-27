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El pasado domingo 25 de enero, funcionarios de la Policía del estado Carabobo, capturaron a un hombre, quien sería un presunto integrante del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (G.E.D.O) El Duri del Chirino.

Los efectivos de la Estación Policial Isabelica – Circuito Comunal por la Paz y la Vida C-45, se encontraban durante un despliegue permanente de seguridad por el sector El Paíto, Barrio Negro Primero, Parroquia Miguel Peña, Valencia, cuando avistaron a Ronny David Rojas Ceballos, conocido bajo el alias “El Monstruo del Patio”.

El mismo, fue denunciado por un ciudadano quien detalló que el sujeto se encontraba armado en la zona.

Hombre es detenido en Valencia

Los uniformados, tras conocer de la situación, se trasladaron hasta el lugar y al ser avistado, el antisocial intentó evadir a la comisión policial, siendo interceptado y detenido.

En el procedimiento, los policías incautaron, un arma de fuego tipo escopeta calibre 12 mm, sin serial visible, una caja con 25 cartuchos de diversos calibres, incluyendo municiones de fusil, escopeta y armas cortas.

Se conoció que este individuo se encuentra presuntamente vinculado a delitos graves como robo, secuestro y un doble femicidio ocurrido en 2021.

El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público, bajo la responsabilidad de la Fiscal 27° con competencia en delitos comunes.

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