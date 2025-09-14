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Hombre detenido por solicitar fotos íntimas a una menor en Falcón

By Lucciano Battiston
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Hombre detenido por solicitar fotos íntimas a una menor en Falcón

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Lucciano Battiston
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Un joven de 18 años, identificado como Efraín Alberto Acosta Ovo, fue detenido la tarde de este viernes, 12 de septiembre, en el municipio Dabajuro, estado Falcón, por el presunto delito de abuso sexual en perjuicio de una niña de 11 años.

La detención fue el resultado de un operativo conjunto de los funcionarios del Centro de Coordinación Policial N.16 (CCP-N.16) y el CCP-N.14 de Polifalcón. La acción se desencadenó a raíz de una denuncia formal recibida por el CCP-N.16 en Falcón.

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Según la información policial, el acusado, con residencia en el sector Mene Mauroa, estado Falcón, supuestamente contactaba a la menor a través de la aplicación de mensajería WhatsApp, donde le solicitaba fotos íntimas y le hacía proposiciones de carácter sexual.

Tras recibir la denuncia, una comisión se movilizó para dar con el paradero del sospechoso, logrando su captura en Dabajuro, Falcón. Posteriormente, el detenido fue trasladado al Centro de Coordinación Policial N.16 para las diligencias correspondientes.

El caso ha sido notificado a la Fiscalía del Ministerio Público, que se encargará de llevar la investigación en Falcón.

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