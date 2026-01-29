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Un hombre discapacitado fue asesinado por una deuda de 250 dólares en el estado Lara. La información la dio a conocer el comisario Douglas Rico a través de sus redes sociales. Quedando el detenido a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la Delegación Municipal Cabudare, realizaron las pesquisas pertinentes para esclarecer el homicidio de Reinaldo Javier León Espinoza (35). Quien presentaba una discapacidad funcional (silla de ruedas).

Ocurrido en la comunidad El Tereque, sector Valle Esperanza, parroquia José Gregorio Bastidas, municipio Palavecino del estado Lara. El pasado 6 de diciembre, logrando detener al responsable.

Hombre discapacitado fue asesinado por una deuda de 250 dólares

Mediante las pesquisas realizadas, se pudo conocer que la víctima fue sometida por Yeiderson Alexander Pérez García (20), apodado Yei. Quien ingresó por la parte trasera de la vivienda de la víctima, propinándole varios disparos cegándole la vida, motivado a una deuda de 250 dólares que el inerte tenía con su agresor y se negaba a pagarle.

También se pudo conocer, que bajo el mismo modus operandi, ejecutó el homicidio de Jhonsen David Linarez, ocurrido el 9 de agosto del 2024. Y lesionó a un hombre el 19 de octubre del 2024.

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Luego de una fuerte discusión, optando por propinarle varios disparos. Al detener al victimario, se ubicó un arma de fuego utilizada en estos hechos criminales y en otros ataques sicariales. Quedando a la orden del Ministerio Público.

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