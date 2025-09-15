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Un hombre encontró un frasco con la foto de una mujer envuelta en miel y canela mientras estaba pescando. El joven pescador vio en aguas profundas de la zona de la Nagua en República Dominicana el misterioso envase de vidrio.

Este enseguida lo sacó a la superficie, era la foto de una dama que estaba en el frasco, al abrirlo la imagen estaba envuelta en una mezcla de miel y canela. Como con otras cosas dentro.

La foto ya un poco antigua de una mujer, hasta ahora de identidad desconocida, fue sacada del frasco. Todo aquello llamó la atención de los demás pescadores, que decidieron grabar el momento del hallazgo.

Este decidió sacar la foto como la mezcla de miel y canela y dejar todo en el agua, como sacar todo del frasco. No se sabe desde que tiempo estaba eso allí en la zona marítima de pesca de ese país.

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Encuentra un frasco con la foto de una mujer envuelta en miel y canela, era un ritual de amarre

Indicaron las personas desde la Nagua, República Dominicana que lo encontrado por el pescador es conocido como un ritual de amarre, o de endulzamiento. El cual se hace para que una persona te corresponda y nunca se vaya de ti.

Dichos rituales le agregan también azúcar y otras cosas, clavitos dulces buscando que el amor sea correspondido. Los dejan en ríos como en desembocaduras, hay muchas creencias en torno a esto.

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Resaltan que lo lanzan a lo profundo del mar, precisamente para que el sentimiento se sienta en el alma. También lo dejan en alta mar, por supuesto, desde esta tribuna respetamos las creencias de las personas.

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