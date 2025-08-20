Compartir

Un hombre entró al agua tras disfrutar de un hervido y murió por ahogamiento en una de las playas del estado La Guaira. El triste hecho ocurrió ayer 19 de agosto de 2025 en horas de la tarde.

Según una de las personas que lo acompañaban dijo que el sujeto de 53 años se había tomado un hervido. Pero luego entró al agua, y minutos después no salió, comisiones de rescate activaron el protocolo para dar con el hombre.

En aguas de playa Macuto estaba el sujeto, el cual había compartido con familiares y amigos. Pero luego de tomarse el hervido que venden a orillas de la playa entró al agua y perdió la vida.

Se informó que había llegado desde Caracas para disfrutar de un día de sol y playa, y su trágica muerte ha dejado a su familia y amigos en profundo duelo. Las autoridades están investigando el incidente. El cadáver del hombre fue llevado a un laboratorio forense de la zona del litoral central.

Recomiendan siempre esperar al menos hora luego de comer para entrar al agua. Generalmente cuando son comidas pesadas, cuando son comidas ligeras como sándwich u otra comida debes esperar media hora o 40 minutos.

De igual modo, cuando son comidas de alta temperatura como una sopa o hervido, se debe esperar un poco más de tiempo para entrar al agua.

