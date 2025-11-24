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Hombre es condenado a 20 años de prisión por sucuestro en Bejuma

By Redacción Noticias24Carabobo
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Sucuestro en Bejuma

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Este lunes 24 de noviembre, el Fiscal General de la República Tarek William Saab, informó en su cuenta de Instagram, que Ministerio Público del estado Carabobo, logró sentencia condenatoria a 20 años y 6 meses de prisión, en contra del sujeto Carlos Durán, por el delito de Secuestro Agravado.

Sucuestro en Bejuma

Saab en una publicación que realizó, detalló que dicho delincuente fue el autor intelectual y material de un secuestro ocurrido en el sector Chiguita, municipio Bejuma.

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