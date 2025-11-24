Este lunes 24 de noviembre, el Fiscal General de la República Tarek William Saab, informó en su cuenta de Instagram, que Ministerio Público del estado Carabobo, logró sentencia condenatoria a 20 años y 6 meses de prisión, en contra del sujeto Carlos Durán, por el delito de Secuestro Agravado.
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Sucuestro en Bejuma
Saab en una publicación que realizó, detalló que dicho delincuente fue el autor intelectual y material de un secuestro ocurrido en el sector Chiguita, municipio Bejuma.
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