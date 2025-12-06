Compartir

La Policía del Municipio Libertador del Estado Carabobo, a través del Servicio de Vigilancia y Patrullaje, efectuó la aprehensión de un ciudadano con un amplio historial delictivo por posesión de sustancias estupefacientes.

​Siendo las 2:00 P.M., una comisión policial en labores de patrullaje en la avenida principal de San Luis de la Culata avistó y detuvo preventivamente al ciudadano, quien mostró una actitud nerviosa ante la presencia policial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pml Libertador Edo Carabobo (@policiadelibertadorcarabobo)

Hombre es detenido en Tocuyito

​Tras realizar una inspección corporal, se le incautó un envase plástico que contenía 18 envoltorios de presunta droga, identificada como Crack y Crispy, con un peso aproximado de 14.41 gramos.

​El ciudadano, que además posee múltiples registros policiales previos por delitos similares, quedó a la orden de la Fiscalía Vigésimo Novena del Ministerio Público, para dar continuidad al proceso judicial por flagrancia.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas