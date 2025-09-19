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Sentencian a 26 años a sujeto que abusó de su hija por más de 9 años en Nueva Esparta.

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab informó en su cuenta de Instagram, que el Ministerio Público (MP), logró sentencia condenatoria a un sujeto por el delito de violencia sexual en grado de continuidad en Nueva Esparta .

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Jesús Maestre, quedó condenado a 26 años y cuatro meses de prisión tras agredir sexualmente a su hija desde los 7 años de edad, hasta los 16.

El Ministerio Público reiteró su compromiso de aplicar todo el peso de la ley en casos de violencia sexual, especialmente aquellos que involucran a niñas, niños y adolescentes.

Por otra parte, fueron privados de libertad e imputados por el MP de Falcón los ciudadanos Joel Rodríguez Ramos, Jesús Antonio Quilarque, Jhonny Salazar y Carlos Bravo Lemus, por los delitos de Tráfico Ilícito Agravado de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y Asociación, a dichos sujetos se les incautó cien sacos contentivos de (3.000) kilogramos de cocaína las cuales trasladaban a bordo de una lancha rápida tipo Go Fast, en los alrededores de la Costa a ocho millas del Municipio Zamora del estado Falcón, ocasionándole un grave daño a la salud pública del estado venezolano.

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