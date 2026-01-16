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En el marco de las estrategias de seguridad del Cuadrante de Paz Urbano P-04, los

funcionarios del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), adscritos al CCPE-Cojedes, durante un procedimiento realizaron la captura en flagrancia de un ciudadano con amplio prontuario policial y por abuso sexual contra una adulta mayor en Tinaco.

El detenido fue identificado como Manuel Salvador Morillo Cordero (Manota), de 43 años de edad, quien fue detenido en el sector Casa de Madera, perteneciente a la parroquia General en Jefe José Laurencio Silva, donde fue sorprendido cometiendo actos de abuso sexual contra una mujer de 70 años, que padece la enfermedad de Alzheimer.

Detenido por el abuso sexual de una adulta mayor

De acuerdo con el reporte oficial, el agresor aprovechó el momento en que la cuidadora de la víctima se retiró del domicilio para realizar compras. Una vecina de la comunidad, al percatarse de la situación irregular, alertó de inmediato a las autoridades. Es por ello, que la comisión de inmediato se trasladó hasta el lugar y logró la aprehensión de Morillo Cordero dentro del inmueble. Una vez detenido, se procedió a su verificación a través del Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol). el cual arrojó como resultado que este antisocial posee un extenso historial delictivo con 13 registros policiales y se encontraba actualmente solicitado por la justicia. El caso ha sido remitido a la Fiscalía del Ministerio Público, instancia que coordinará las investigaciones pertinentes para determinar las responsabilidades penales correspondientes y asegurar la protección de la víctima, dada su condición de vulnerabilidad.

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