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Hombre es detenido por agredir a su madre en el Zulia

By Redacción Noticias24Carabobo
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Detenido por agredir a su madre

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Funcionarios policiales efectuaron la captura de un hombre identificado como Alexis Guillermo Gómez (68), tras ser denunciado por ejercer violencia verbal y psicológica en contra de su propia progenitora. El hecho tuvo lugar en el sector El Campo, perteneciente a la parroquia Ricaurte del municipio Mara, estado Zulia.

Atendiendo a una denuncia previa, una comisión policial se trasladó hasta la vivienda de la víctima para verificar la situación. Al llegar al sitio y proceder con el abordaje legal, Gómez reaccionó de forma violenta.

Detenido por agredir a su madre

Según el reporte oficial, el señalado adoptó una conducta hostil contra los uniformados, intentando agredirlos con golpes de puño y profiriendo palabras denigrantes. Ante el desacato y el comportamiento errático, los agentes hicieron uso de las técnicas de control necesarias para esposarlo y trasladarlo a la sede policial.

Tras su detención, el agresor fue recluido en la Sala de Garantía de Detenidos de la Estación Policial Santa Cruz de Mara.

El caso fue remitido de inmediato a la Fiscalía 18 del Ministerio Público, organismo que se encargará de las investigaciones pertinentes bajo los cargos de violencia intrafamiliar y resistencia a la autoridad

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SourceLa Calle
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