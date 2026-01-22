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Durante un procedimiento realizado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la Delegación Municipal Ocumare del Tuy, se logró la detención de un hombre identificado como Arnoldo Andrés Alzuro González (25), en el sector El Rodeo del municipio Tomás Lander, estado Miranda, por robo y violencia, informó el comisario Douglas Rico en sus redes sociales.

Rico, detalló que por medio de las pesquisas, los efecticos lograron conocer que Alzuro ingresó a la vivienda de una mujer de 89 años, con la finalidad de despojarla de sus pertenencias.

Detenido por agredir y robar a mujer de 89 años

En medio de la acción, el hombre le propinó una fuerte golpiza a la octogenaria valiéndose de su superioridad. Posteriormente huyó del lugar.

Un trabajo de investigación permitió la detención de este ciudadano, quien fue puesto a la orden del Ministerio Público. El arrestado posee registros por robo de vehículos.

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