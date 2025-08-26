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Funcionarios adscritos a la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal Ciudad Guayana esclarecieron el homicidio de Lino Rafael Velásquez Camacaro de 69 años, ocurrido en horas de la mañana del pasado 22 de agosto en la parroquia Unare. Por este crimen, fue aprehendido su hijo, Gerson Daniel Velásquez Rodríguez de 29 años.

Las investigaciones de campo, experticias técnico científicas y entrevistas, determinaron que el presunto homicidio tuvo lugar en una vivienda ubicada en el sector El Llanito, calle Jesús Soto, Unare. Las pesquisas dieron a conocer que la madre del detenido salió de la vivienda y este aprovechó la oportunidad para iniciar una discusión con su padre, la cual se tornó violenta.

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Durante la discusión, el agresor le propinó múltiples heridas punzo penetrantes con un arma blanca tipo cuchillo y lo golpeó con un objeto contundente (piedra), causándole la muerte de manera inmediata, esto motivado a problemas de índole personal con su padre.

La aprehensión de Velásquez se llevó a cabo en la urbanización Villa Bahía, parroquia Unare. En el lugar de los hechos, los funcionarios colectaron como evidencias el cuchillo y la piedra utilizados para cometer el delito.

Las pesquisas determinaron que el detenido tiene una condición de salud y posee un registro policial por actos lascivos. El caso quedó a disposición de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar.

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