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Hombre es detenido por hurto en empresa de lubricantes en Guacara

By Redacción Noticias24Carabobo
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Redacción Noticias24Carabobo
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Funcionarios de la Policía Municipal de Guacara lograron la captura de un ciudadano que había ingresado de forma ilícita a las instalaciones de la empresa de lubricantes Vassa, ubicada en el sector Aragüita.

El procedimiento se llevó a cabo durante labores de patrullaje preventivo, enmarcadas en la Gran Misión Cuadrantes de Paz.

El sujeto, tras violentar la cerca perimetral de la compañía, logró sustraer diversos objetos. Sin embargo, gracias al rápido aviso del personal de seguridad de la empresa, los efectivos policiales pudieron practicar la detención en flagrancia.

El detenido fue identificado como Danni J. Griman, de 32 años de edad. Al ser verificado a través del sistema, se constató que el ciudadano ya presenta registro policial por delitos anteriores.

Tras su captura, el sospechoso fue trasladado al centro de coordinación policial y el caso fue puesto a la orden de la Fiscalía 6ta del Ministerio Público del estado Carabobo, organismo que se encargará de realizar las investigaciones pertinentes.

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SourceLa Calle
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