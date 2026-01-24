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En un procedimiento inmediato orientado a la protección de la infancia, funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), adscritos a la Dirección de Inteligencia Policial (DIP), lograron la captura de un ciudadano por el delito de acoso sexual en el municipio San Diego, estado Carabobo.

El detenido fue identificado como Eduardo José Campos Salazar (41 años). La aprehensión se produjo luego de que la víctima, una menor de 12 años, acudiera a la sede policial en compañía de su representante legal para denunciar los hechos.

Según el reporte oficial, la denuncia señala que Campos Salazar, quien es tío de la menor, utilizaba plataformas de mensajería para hostigar a la víctima. El sujeto presuntamente enviaba mensajes de texto con contenido inapropiado e insinuaciones lascivas, vulnerando la integridad psicológica y la seguridad de la adolescente.

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Ante la gravedad del testimonio y los indicios presentados, se activó de inmediato una comisión de inteligencia. Los funcionarios se trasladaron al sector Colinas de San Diego, donde ubicaron y capturaron al sospechoso de manera efectiva.

Durante el procedimiento, los efectivos policiales incautaron como evidencia principal:

Un dispositivo móvil (teléfono celular): El equipo contiene los registros de los mensajes enviados a la menor, los cuales servirán como prueba fundamental en el proceso judicial.

El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público con competencia en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Con esta actuación, el CPNB reafirma su compromiso con el resguardo de las familias venezolanas y la lucha frontal contra los delitos que atentan contra la integridad de los menores de edad.

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