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Funcionarios de la Delegación Municipal Cabudare del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) detuvieron en Cabudare a un hombre de 29 años por su presunta responsabilidad en el homicidio de José Oresbert, de 39.

El detenido fue identificado como Kevin Arnaldo Luzardo Abreu. Su aprehensión se llevó a cabo en la avenida La Mata, con calle 9, en la parroquia Cabudare, estado Lara.

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El suceso ocurrió en la mañana del pasado 1 de septiembre en el sector El Matadero, en Cabudare. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el victimario sostuvieron una fuerte discusión por problemas de índole personal. En medio del altercado, Luzardo Abreu presuntamente atacó a Oresbert con un objeto punzocortante, específicamente un pico de botella, causándole heridas de gravedad.

La víctima fue trasladada de inmediato de en Cabudare al Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda, donde falleció a causa de las lesiones.

Una vez conocido el caso acontecido en Cabudare, el CICPC inició las investigaciones que condujeron a la captura del sospechoso. El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía Primera del Ministerio Público del estado Lara.

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