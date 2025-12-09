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Labores de inteligencia y pesquisas de campo, permitieron a comisiones de la Delegación Municipal Puerto Cabello, el rescate efectivo de cuatro jóvenes entre 13 y 16 años, quienes, fueron captadas mediante engaños y sometidas en una red de trata de personas. Así lo dio a conocer el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, en su cuenta de Instagram.

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Detenido por trata de personas en Puerto Cabello

El organismo informó que las comisiones del Cicpc, lograron la ubicación y captura de Darwin José Raúl Rivas Torres (49), en La Plaza General Salom, parroquia Unión, municipio Puerto Cabello, estado Carabobo, quien fue el encargado de custodiar y retener a las víctimas, mientras eran sometidas a ataques violentos y abusos de José David Colina Ibarra (64), Román Antonio Domínguez Linares (63), Tulio Enrique Vargas Villalonga (56), Luiggi Alejandro Romero Álvarez (18) y, un joven de 16 años de edad, detenidos previamente.

Se intensificarán las investigaciones para lograr la ubicación y detención de María De Los Ángeles Castillo Velásquez (21), quien, había captado a las víctimas rescatadas y ofreció distintos trabajos a cambio de altas sumas de dinero; además, se encontraba realizando diversos trámites para llevarlas a territorio colombiano.

El caso está a la orden del Ministerio Público.

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