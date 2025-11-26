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Funcionarios de la Policía Municipal de Sucre, rescataron a una mujer en el sector San Blas, estado Miranda, luego de ser agredida y raptada por su pareja.

A través de sus redes sociales, PoliSucre, informó que el agresor, identificado como José Gregorio Terán, de 29 años, mantuvo a la víctima incomunicada y la sometió a constantes maltratos, durante seís días.

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El suceso fue descubierto gracias a la alerta de la hermana de la víctima, quien, al no tener noticias de ella, contactó a Polisucre para iniciar una búsqueda.

Los funcionarios se dirigieron al domicilio del hombre. Terán intentó escapar al percatarse de la presencia policial, pero fue aprehendido por los efectivos.

Detenido tras mantener a su pareja en cautiverio

La víctima mostraba heridas y lesiones principalmente en el área del rostro. A través de un video difundido por Polisucre se visualiza como fue rescatada y puesta a salvo.

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