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Hombre extraviado en la montaña de Vigirima es buscado por bomberos y senderistas

By Redacción Carabobo
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Hombre extraviado en la montaña de Vigirima
Foto: Notiguacara/Referencial.

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Redacción Carabobo
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Un hombre extraviado en la montaña de Vigirima es buscado por bomberos como por senderistas. Andrés Eloy Arteaga de 59 años de edad se encuentra desaparecido desde ayer sábado 29 de noviembre de 2025.

Arteaga de 59 años de edad se había unido a un grupo de senderistas, estos tenían como meta llegar hasta Patanemo por la montaña. Este había recorrido una distancia de 800 metros pero le sugirieron que se regresara.

Hombre extraviado en la montaña de Vigirima

Según el rescatista Jacobo Vidarte este accedió a devolverse pero hasta ahora se desconoce el paradero, dijo el medio EI Noticias. Los senderistas están buscando al sujeto que para el momento de su desaparición vestía pantalón gris.

Botas de seguridad, como una franela gris clara, Arteaga tiene como domicilio la urbanización Ciudad Alianza en Guacara. Los familiares esperan tener noticias de Arteaga. Mientras grupos de senderistas y bomberos recorren la zona.

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SourceJacobo Vidarte/EI Noticias
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