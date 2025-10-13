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Una tragedia sacudió la Autopista Regional del Centro (ARC) la noche del pasado sábado, a la altura del kilómetro 88, tramo Aragua. Un peatón perdió la vida en un accidente mortal en la ARC tras ser arrollado por un vehículo cuyo conductor, de forma irresponsable, huyó del lugar.

El ciudadano intentaba cruzar la arteria vial cuando fue impactado violentamente, provocándole la muerte inmediata. El responsable del choque abandonó el cuerpo en plena autopista y escapó sin prestar auxilio.

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Minutos después de este accidente mortal en la ARC a la altura del kilómetro 88, el cuerpo del peatón fue arrollado por otros vehículos que transitaban por la vía. Este suceso agravó la situación y causó daños severos que impiden el reconocimiento visual del cuerpo.

Autoridades confirmaron que la víctima no portaba documentos de identificación, lo que dificulta el proceso de notificación a sus familiares. El cuerpo fue trasladado de inmediato al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) para realizar la autopsia de ley y los procedimientos de rigor que permitan su identificación.

Peatón arrollado en el kilómetro 88

Actualmente, los cuerpos de seguridad investigan el caso y buscan activamente pistas que permitan localizar al conductor que provocó el accidente mortal en la ARC y se dio a la fuga. La comunidad exige justicia y clama por el esclarecimiento de los hechos.

El llamado de las autoridades es claro: se solicita a familiares con personas desaparecidas desde la noche del sábado que acudan a la Morgue de Caña de Azúcar para colaborar en el proceso de identificación.

Este accidente mortal en la ARC ha generado conmoción e indignación entre los habitantes de Aragua, poniendo en evidencia la necesidad urgente de reforzar la seguridad vial para que la imprudencia y la falta de conciencia al volante dejen de cobrar vidas en las carreteras del país.

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