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Un hombre falleció ahogado en una represa en el estado Miranda. El hecho ocurrió en la represa Quebrada Seca en San Francisco de Yare, ayer 15 de octubre de 2025. Al lugar llegaron las autoridades para iniciar el levantamiento del cadáver como para iniciar las investigaciones.

El sujeto quedó identificado como Ramón Maldison Mecía Rondón de 30 años de edad. Este estaba bañándose en el espacio acuático cuando por causas desconocidas se estaba ahogando. Los presentes trataron de ayudarlo e hicieron lo posible por lograr el rescate.

Incluso recuperaron el cuerpo y lo trasladaron a la orilla de la represa pero estaba ya sin vida. El cadáver de Mecía Rondón fue llevado a una morgue cercana.

Hombre falleció ahogado en una represa en el estado Miranda

Acerca de la Represa de Quebrada Seca, cuyo nombre oficial es Embalse Ernesto León David, está ubicada en el estado Miranda, entre Santa Teresa del Tuy y San Francisco de Yare. Fue construida entre 1960 y 1961 y forma parte del sistema de acueducto Tuy Medio.

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Que suministra agua a Caracas. Con una capacidad máxima de 8 millones de metros cúbicos, el embalse es también un centro recreativo donde se practican deportes náuticos como el canotaje.

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