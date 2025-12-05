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Hombre falleció al caer al Río Guaire

By Redacción Carabobo
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Hombre falleció al caer al Río Guaire
Foto: Pablo Palacios.

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Un hombre falleció al caer al Río Guaire, el hecho ocurrió este jueves 4 de diciembre de 2025. Informó el Comandante General de los Bomberos de Caracas, Pablo Palacios en sus redes sociales.

El hecho ocurrió a las 10:17 de la mañana, en el Municipio Libertador, Parroquia La Vega, Autopista Gran Cacique Guaicaipuro, a la altura de la UCAB, Riveras del rio Guaire. En el lugar estuvieron comisiones de los bomberos capitalinos.

Hombre falleció al caer al Río Guaire
Foto: Pablo Palacios.

Hombre falleció al caer al Río Guaire

Informó Palacios que un hombre cayó a las riveras del rio Guaire quedando sin signos vitales. Los efectivos del  C.B.C. Mediante técnicas especializadas realizaron maniobras de rescate del cuerpo sin vida.

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El cadáver no ha sido identificado y fue llevado a la morgue de Bello Monte en Caracas. El fallecido se suma a los encontrados en el afluente capitalino en lo que va de año.

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SourcePablo Palacios, Bomberos de Caracas.
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