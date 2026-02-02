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Hombre falleció arrollado en la Autopista Sur

By Danny Valdiviezo
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Hombre falleció arrollado en la Autopista Sur
Foto: EI Noticias.

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Danny Valdiviezo
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Un hombre falleció arrollado en la Autopista Sur, en el kilómetro 15 de la referida artería vial, sentido Valencia Tocuyito en la tarde de ayer domingo 1º de febrero de 2026. El sujeto intentó cruzar la autopista cuando fue arrollado por una camioneta pick up.

El cuerpo quedó desmembrado en uno de los canales de la autopista, hasta ahora el fallecido no ha sido identificado, se presume que sea una persona de unos 70 años de edad. El cadáver fue llevado a la sede de medicina forense del Hospital Central de Valencia.

Hombre falleció arrollado en la Autopista Sur

Al sitio se reportaron Bomberos de Tocuyito, además de funcionarios de la Policía de Carabobo, como Policía Municipal de Libertador. Como también integrantes del Grupo de Rescate Nébula.  Como funcionarios de tránsito que se encargaron de levantar el hecho.

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SourceCanal de Emergencia/EI Noticias
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