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Una lamentable tragedia conmocionó a la comunidad de Puerto La Cruz, Anzoátegui, luego de que un hombre perdiera la vida junto a su perro tras desatarse un voraz incendio en su vivienda.

El hecho ocurrió el pasado 7 de diciembre a las 11:30 P.M , en el piso 2 del Edificio Niquitao, ubicado en la calle Montes cruce con calle Ricaurte. El incendio se originó en la sala de estar del apartamento, tras cortocircuito en las luces del árbol de Navidad.

Se conoció que el hombre se encontraba en su cuarto durmiendo, pasadas las 10 de la noche y fueron los ladridos de su mascota Poodle., quien lo alertó y al salir de su habitación ya gran parte del apartamemto estaba en llamas.

Ellos fueron hallados sin signos vitales en un baño y una habitación respectivamente, espacios afectados por la radiación y el hollín, refiere una minuta de los Bomberos.

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