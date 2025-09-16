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Un hombre falleció presuntamente tras autolesionarse en Maracay en distintas partes de su cuerpo. El hecho ocurrió en la urbanización Girardot, en la capital del estado Aragua el pasado domingo 14 de septiembre.

El hombre que perdió la vida quedó identificado como Tomas Henrique Santana Solano de 62 años. Los habitantes del urbanismo específicamente del edificio E5, Bloque 3 indicaron a las autoridades sobre una situación irregular que se estaba presentando en el apartamento 004.

Al sitio llegaron funcionarios del CICPC, quienes entraron al apartamento encontrando al sexagenario sin vida en el lugar. Santana Solano murió al parecer luego de varios golpes en varias partes de su cuerpo.

Hombre falleció presuntamente tras autolesionarse en Maracay

La comisión de la policía científica hizo las labores de recabar pruebas, trasladando el cadáver a la sede de medicina forense de Caña de Azúcar; ubicada al norte de la “ciudad jardín”, para la autopsia de ley.

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Hasta ahora no hay versiones oficiales de la causa de muerte del sexagenario, al parecer se autolesionó con objetos que estaban a su alcance. Se espera por el resultado de las investigaciones hechas por el CICPC.

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