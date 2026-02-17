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Un hombre falleció tras ser atacado por un enjambre de abejas en el estado Miranda. El hecho ocurrió en el municipio Sucre, el pasado 13 de febrero, dijo el periodista Román Camacho. El fallecido quedó identificado como Yorvin Anthony Aray Palacios.

Aray Palacios estaba recolectando artículos para venderlos en la calle La Línea en el sector Turumo cuando fue atacado por las abejas. Este se encontraba con otro sujeto, el cual quedó identificado como Jordison Barranco.

Falleció tras ser atacado por un enjambre de abejas

Mientras estaban en labores recolectando objetos, Aray trató de escapar siendo alcanzado por las abejas. Sufrió múltiples picaduras, muriendo de forma inmediata a causa de un shock anafiláctico en la zona.

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Al sitio llegaron bomberos, como grupos de rescate y otras autoridades para extraer el cuerpo sin vida del hombre en el lugar. Siendo llevado a una sede de medicina forense del estado Miranda.

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