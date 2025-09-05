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Un hombre fingía infartos para no pagar la cuenta en los restaurantes, quedó arrestado en la ciudad de Alicante, en España. Aidas J. poco a poco fue ganando una “mala fama” ya que cuando le llevaban la cuenta fingía sentirse mal.

Se llevaba las manos al pecho, solicitaban un médico, incluso llegaba a hacerse el desmayado. Cuando veía que todo el mundo estaba pendiente de él, buscaba la manera de escabullirse del lugar y no pagar la cuenta.

El hombre de 50 años y nacido en Lituania, es un verdadero actor de teatro y pedía platos que estaban en el orden de los 30 y 45 dólares, o hasta más caros. Luego de comer y beber fingía un dolor en el pecho.

Pero poco a poco se daban cuenta en todos los restaurantes de Europa, ya que ha hecho lo mismo en otras ciudades. Esta vez fue un almuerzo de 38 dólares, pero ya los policías lo tenían identificado.

Fingía infartos para no pagar la cuenta

A pesar de sonreír y de hacerse el que no quería que lo arrestaran no pudo escapar de los uniformados. Ya en lo que va de año se cuenta que ha armado el teatro del dolor en el pecho y el infarto al menos 20 veces.

Ya esta vez por más que quiso la policía lo arrestó, este pedía los platos y al llegar la cuenta armaba el teatro. Pero esta vez lo llevaron a la estación policial donde permanece detenido por fingir el dolor en el pecho.

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Hay otros sujetos que han hecho lo mismo, en restaurantes, ya que muchos han copiado lo de los infartos o desmayos fingidos. Todo con el objetivo de no pagar la cuenta, pero la policía los ha ido identificando.

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