Un presunto delincuente perdió la vida al enfrentarse a tiros con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), en el sector Paraparal del municipio Los Guayos.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:00 p.m. del pasado viernes, cuando los efectivos realizaban labores de investigación en la zona y avistaron al sujeto, quien presuntamente estaba señalado de cometer varios delitos.

Abatido por el CICPC en Los Guayos

El individuo identificado como Henry Aguilar, de 24 años, al percatarse de la presencia de la autoridad desacató la voz de alto, originandose una persecución que desencadenó a pocos metros en un intercambio de disparos.

El maleante resultó herido y fue trasladado al centro asistencial de la zona, donde fue declarado muerto por los galenos de guardia.

En el lugar del enfrentamiento la comisión policial incautó un arma de fuego, con la que el hombre se habría enfrentado a los funcionarios y fue puesta a la orden del Ministerio Público.

