martes, agosto 12, 2025
spot_img
PortadaSucesos

Hombre fue abatido en un enfrentamiento con el CICPC en Los Guayos

By Redacción Noticias24Carabobo
0
13
Abatido por el CICPC en Los Guayos

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Un presunto delincuente perdió la vida al enfrentarse a tiros con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), en el sector Paraparal del municipio Los Guayos.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:00 p.m. del pasado viernes, cuando los efectivos realizaban labores de investigación en la zona y avistaron al sujeto, quien presuntamente estaba señalado de cometer varios delitos.

Abatido por el CICPC en Los Guayos

El individuo identificado como Henry Aguilar, de 24 años, al percatarse de la presencia de la autoridad desacató la voz de alto, originandose una persecución que desencadenó a pocos metros en un intercambio de disparos.

El maleante resultó herido y fue trasladado al centro asistencial de la zona, donde fue declarado muerto por los galenos de guardia.

En el lugar del enfrentamiento la comisión policial incautó un arma de fuego, con la que el hombre se habría enfrentado a los funcionarios y fue puesta a la orden del Ministerio Público.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:

Detenida por intentar ingresar droga en un cartón de huevos a estación policial

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceLa Calle
Artículo anterior
Detenida por intentar ingresar droga en un cartón de huevos a estación policial
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes

© Copyright - Todos los Derechos Reservados - Desarrollado por: Artech Digital