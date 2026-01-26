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Un hombre fue asesinado en Aragua tras ser golpeado con un objeto contundente, el hecho ocurrió en el barrio Francisco de Miranda en Santa Rita; municipio Francisco Linares Alcántara, estado Aragua. Al lugar llegaron comisiones de la policía científica para hacer el levantamiento del hecho.

El sujeto de 48 años de edad quedó identificado como Jermaine Alexander Herrera Campos. Este salió de su casa cuando una persona al parecer lo esperaba en horas de la noche y lo golpeó con un objeto contundente, se presume con un bate o un palo.

Herrera Campos fue asesinado presuntamente por no cancelar una deuda. Este vivía en la calle Libertad del referido sector. Donde una persona lo encaró en horas de la noche del pasado sábado 24 de enero de 2026.

Hombre fue asesinado en Aragua tras ser golpeado con un objeto contundente

El desconocido huyó del lugar, mientras Herrera Campos pedía ayuda a los vecinos del sector. Estos llegaron y lo llevaron al Seguro Social de La Ovallera. Luego fue llevado a la emergencia del Hospital central de Maracay donde falleció.

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Herrera presentó fractura de cráneo como múltiples golpes en su cuerpo los cuales le provocaron la muerte. El fallecido era una persona que se ganaba la vida haciendo trabajos de plomería como pintura además de albañilería.

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