PortadaSucesos

Hombre fue asesinado en Aragua por una presunta deuda

By Redacción Carabobo
0
134
Hombre fue asesinado en Aragua

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Un hombre fue asesinado en Aragua tras ser golpeado con un objeto contundente, el hecho ocurrió en el barrio Francisco de Miranda en Santa Rita; municipio Francisco Linares Alcántara, estado Aragua. Al lugar llegaron comisiones de la policía científica para hacer el levantamiento del hecho.

El sujeto de 48 años de edad quedó identificado como Jermaine Alexander Herrera Campos. Este salió de su casa cuando una persona al parecer lo esperaba en horas de la noche y lo golpeó con un objeto contundente, se presume con un bate o un palo.

Herrera Campos fue asesinado presuntamente por no cancelar una deuda. Este vivía en la calle Libertad del referido sector. Donde una persona lo encaró en horas de la noche del pasado sábado 24 de enero de 2026.

Hombre fue asesinado en Aragua tras ser golpeado con un objeto contundente

El desconocido huyó del lugar, mientras Herrera Campos pedía ayuda a los vecinos del sector. Estos llegaron y lo llevaron al Seguro Social de La Ovallera. Luego fue llevado a la emergencia del Hospital central de Maracay donde falleció.

NO DEJES DE LEER AHORA: Policía de Carabobo neutralizó a sujeto en Tocuyito

Herrera presentó fractura de cráneo como múltiples golpes en su cuerpo los cuales le provocaron la muerte. El fallecido era una persona que se ganaba la vida haciendo trabajos de plomería como pintura además de albañilería.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Vuelco de buseta en la Carretera Morón Coro dejó 5 lesionados

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceDiario El Siglo/Maracay
Artículo anterior
Bono de 40 dólares en Patria en enero 2026, ¿quiénes lo cobran?
Artículo siguiente
¡Ahora!, Whatsapp en febrero 2026 dejará de funcionar en estos teléfonos
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes