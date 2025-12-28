Compartir

Un hombre fue asesinado en Colombia por no dar un cigarrillo. El trágico hecho ocurrió en la ciudad de Medellín en Colombia en pleno centro. El 24 de diciembre en horas de la noche Johan Estiven Higuita Higuita de 40 años de edad había salido de su casa.

En pleno centro iba caminando cuando un sujeto desconocido al verle la camisa donde tenía la caja de cigarrillos, le pidió uno. Higuita le negó el cigarrillo y fue cuando el sujeto lo atacó por la espalda.

Hombre fue asesinado en Colombia por no dar un cigarrillo

Entre ambos hubo una discusión, incluso una pelea y el atacante aprovechó de herir al hombre. El agresor con un arma blanca dejó malherido a Higuita, quien falleció minutos después.

Al lugar enseguida se presentaron agentes policiales que detuvieron al agresor. El cuerpo sin vida de Higuita fue llevado a la sede de medicina legal en un centro de salud, donde aún permanece.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas