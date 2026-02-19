Compartir

Un hombre fue asesinado en el Zulia por no regresar una máquina de soldar. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico mediante sus redes sociales. El homicida fue capturado y quedó en manos del Ministerio Público.

Funcionarios de la Delegación Municipal Cabimas, luego de un extenso trabajo realizaron la detención de Asdrúbal José López (72), ocurrido en el Barrio Francisco de Miranda I. Parroquia Germán Ríos Linares, municipio Cabimas, estado Zulia, el pasado 21 de enero.

A través del proceso de investigación, se pudo conocer que la víctima sostuvo una fuerte discusión con Reny José Colina (48). Motivado a que el septuagenario le había prestado una máquina de soldar de alta gama y el detenido, no había querido regresársela.

Fue asesinado en el Zulia por no regresar una máquina de soldar

Por el contrario, le llevó una de menor calidad, por lo que la víctima le informó que la aceptaría mientras él le devolvía la que le había prestado inicialmente; sin embargo, el suejto no aceptó, optando por propinarle múltiples heridas punzo penetrantes, cegándole la vida, para luego huir del sitio con la máquina de soldar y el celular de la víctima.

NO DEJES DE LEER AHORA: Accidente en la Redoma de El Viñedo dejó daños materiales

Tras la detención del victimario en la Urbanización Brisas de San José, parroquia Rómulo Betancourt, municipio Cabimas, estado Zulia; se recuperaron los objetos producto de la disputa y el arma homicida.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas