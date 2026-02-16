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Un hombre fue asesinado en San Joaquín ayer domingo 15 de febrero de 2026 en horas de la madrugada. El hecho ocurrió en el sector Panamericano del municipio ubicado en el eje oriental del estado Carabobo.

Como Hernán Enrique Machado Oriquen de 34 años quedó identificado el hombre asesinado. Este se encontraba en la calle 24 de junio, cuando llegó un sujeto armado y le disparó en repetidas oportunidades, huyendo del lugar.

Hombre fue asesinado en San Joaquín

Las personas informaron del hecho a la Policía Municipal de San Joaquín tras escuchar las detonaciones. Enseguida lo trasladaron al ambulatorio donde murió minutos después del ingreso.

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Al lugar llegaron funcionarios del CICPC del eje oriental del estado Carabobo para iniciar las investigaciones del hecho. El cadáver fue trasladado a una medicatura de ciencias forenses del estado Carabobo.

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