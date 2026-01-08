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Funcionarios de la Policía Municipal de Valencia, aprehendieron a un hombre por presunto abuso sexual de una niña, durante un hecho ocurrido en la comunidad Ambrosio Plaza de la parroquia Miguel Peña de la ciudad.

Efectivos policiales adscritos a la Estación Policial Ezequiel Zamora, practicaron el arresto de un sujeto de 59 años, que presuntamente abusaba de una niña de ocho, luego que la madre de la víctima formalizara la denuncia en el despacho policial.

Trascendió que el hombre, valiéndose de la cercanía por ser vecino, esperaba el descuido de la madre y le ofrecía golosinas a la infante para manipularla y proceder a practicarle actos lascivos.

Luego de recibir la denuncia por parte de la progenitora la comisión policial realizó las investigaciones pertinentes y lograron la captura del sujeto. El caso fue remitido al Ministerio Público (MP) para su inmediato proceso.

La Policía Municipal de Valencia, se mantiene desplegada brindando atención a la ciudadanía para la garantía de la seguridad, protección y los derechos de niños y jóvenes, en el marco de la Gran Misión Cuadrantes de Paz.

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