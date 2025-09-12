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Un hombre identificado como Johanny José González Yzarra de 48 años, fue detenido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), por agredir físicamente a su ex pareja sentimental, una mujer de 44 años.

Por medio de las pesquisas realizada por la Policía Científica, se logró determinar que este sujeto, tras finalizar su relación hace dos años, volvió a la casa de a mujer con intenciones de retomarla, sin embargo, la dama no aceptó, por lo que sostuvieron una acalorada discusión y la golpeó con sus puños, además haciendo uso de un arma de fuego la agredió en la cabeza en reiteradas oportunidades.

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Los efectivos tras conocer de la situación capturaron al hombre que agredió a su ex pareja en el sector Caobo B, parroquia Alto Barinas, municipio y estado Barinas, donde colectó un arma de fuego, tipo pistola, calibre 380 mm, y cuatro municiones.

El detenido y las evidencias colectadas fueron puestos a la orden de la Fiscalía 17° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, para los procesos legales correspondientes.

La Policía Científica reitera su compromiso con la protección de las víctimas de violencia de género y continúa trabajando para garantizar la justicia y la paz en el país.

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