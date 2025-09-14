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Funcionarios de la Policía Municipal de Valencia, aprehendieron a un hombre por agredir físicamente a un sexagenario, durante un hecho ocurrido en la avenida Urdaneta de la parroquia Santa Rosa.

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Detenido por agredir a sexagenario en Valencia

Trascendió que el individuo, le propinó varios golpes a la víctima de 63 años, dentro de una vivienda, motivado a problemas personales y familiares.

La comisión policial adscrita a la Estación Policial Santa Rosa, recibió la denuncia a través del número de teléfono asignado al Cuadrante de Paz y se trasladó hasta la zona, logrando la captura del agresor minutos después, el detenido al ser verificado por el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojó registro por el delito de violencia física.

El caso fue notificado al Ministerio Público (MP).

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