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Los funcionarios de la Policía de Carabobo realizaron la detención de un hombre por atropellar a un perro con su moto en Bejuma.

El motorizado dejó al canino abandonado malherido en la vía , sin embargo fue atendido por vecinos en el lugar, el accidente ocurrió durante la tarde del jueves 25 septiembre en el sector el Rincón del pueblo de Bejuma.

Vecinos lograron grabar un video con sus teléfonos celulares, supuesto hecho de maltrato animal que fue publicado por redes sociales .

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Detenido por atropellar un perro en Bejuma

Tras la denuncia grabada en vídeo, los funcionarios de la Policía de Carabobo, procedieron la búsqueda y captura del sujeto involucrado por atropellar el perro, identificado como Marcos Pinto (45) años, quien fue puesto a la orden de la Fiscalía .

El hecho conmocionó a los vecinos por el video que se convirtió en viral por las redes. Vale destacar que una organización protectora de animales denominada Batallón de amor, logró la debida atención del perro que sufrió heridas por el siniestro vial .

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