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Carlos Enrique Querales Gómez de 29 años, fue detenido por el delito de falsificación de documentos en el sector El Cardón, calle Los Limones del municipio Carirubana, Punto Fijo.

La captura del antisocial se llevó a cabo momentos en que los pesquisas del Cicpc realizaban labores de campo con la finalidad de continuar con la disminución de los delitos.

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Los funcionarios logrando avistar a este hombre a quien al momento de solicitarle su documentación presentó una documentación falsa, por cuanto presentaba un requerimiento ante la justicia venezolana por robo de vehículo y tres registros policiales por tráfico ilícito de materiales.

Falsificación documentos en Punto Fijo

Entre los materiales incautados se encentran piedras preciosas y materiales estratégico, los cargos también resaltan porte detención u ocultación de arma y robo de vehículos automotor, privación ilegítima de libertad y agavillamiento.

Tras su detención por falsificación de documentos se recolectaron como evidencias una billetera y varios documentos de identidad. Querales quedó a la orden de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Punto Fijo, estado Falcón.

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