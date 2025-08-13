Durante un procedimiento realizado por funcionarios de la Policía Municipal de Guacara, se logró la captura de un sujeto por hurto.
La aprehensión de Diego Enrique López Gómez, se llevó a cabo en el sector El Cumbe, donde se encontraba hurtado en el interior de un inmueble.
Tras ser sorprendido por la comisión se procedió a su detención.
Detenido por hurto en Guacara
Durante el procedimiento, se le decomisó un radio transmisor marca Baofeng, modelo BF-888S, color negro. Posteriormente, fue trasladado al Servicio de Investigación Penal (SIP) para continuar con las diligencias correspondientes.
El caso fue notificado a la Fiscalía 07 del Ministerio Público del Estado Carabobo, que ordenó dejar al ciudadano en calidad de detenido y remitir las actuaciones a su despacho.
