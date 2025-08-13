Compartir

Durante un procedimiento realizado por funcionarios de la Policía Municipal de Guacara, se logró la captura de un sujeto por hurto.

La aprehensión de Diego Enrique López Gómez, se llevó a cabo en el sector El Cumbe, donde se encontraba hurtado en el interior de un inmueble.

Tras ser sorprendido por la comisión se procedió a su detención.

Detenido por hurto en Guacara

Durante el procedimiento, se le decomisó un radio transmisor marca Baofeng, modelo BF-888S, color negro. Posteriormente, fue trasladado al Servicio de Investigación Penal (SIP) para continuar con las diligencias correspondientes.

El caso fue notificado a la Fiscalía 07 del Ministerio Público del Estado Carabobo, que ordenó dejar al ciudadano en calidad de detenido y remitir las actuaciones a su despacho.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: