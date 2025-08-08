Compartir

Un hombre fue detenido por funcionarios de la Policía de Carabobo por el intento de femicidio ocurrido en la urbanización La Isabelica, parroquia Rafael Urdaneta, municipio Valencia, tras una denuncia interpuesta por una vecina de la víctima.

El hecho se registró aproximadamente a las 12:35 a.m., cuando una ciudadana alertó a la comisión policial sobre una agresión ocurrida en el tercer piso del bloque 43, donde su vecina había sido apuñalada por su expareja.

Vecinos del sector brindaron los primeros auxilios a la víctima, identificada como Lisbeth Teresa Medina Martínez, de 52 años de edad.

Intento de femicidio en La Isabelica

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Policía de Carabobo (@policarabobo)

Gracias a la rápida acción policial, se logró ubicar y detener al presunto agresor en el estacionamiento del bloque 50. El ciudadano responde al nombre de Ali Jesús Zola Rondón, de 46 años, de profesión obrero, quien fue trasladado al comando policial para realizar las actuaciones correspondientes.

Durante el procedimiento se incautó un exacto manual para cortes, un arma blanca tipo cuchillo con empuñadura blanca y otra sin empuñadura

La víctima fue trasladada al Centro Quirúrgico Carabobo 200, donde fue atendida por el doctor de guardia.

El caso fue notificado a la Fiscalía 16° del Ministerio Público, quien ordenó la elaboración de las actas policiales y la remisión de las actuaciones correspondientes.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: