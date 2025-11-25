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Agentes militares detuvieron en Peracal (Táchira) a un hombre de nacionalidad colombiana que transportaba 10.200 dólares falsos.

Los detalles del procedimiento se dieron a conocer en la cuenta Instagram del Comando de Zona N 21 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), donde se especifica que el sujeto venía de pasajero en un vehículo de transporte público (Renault Simbol) procedente de Colombia con destino a San Cristóbal, capital de Táchira.

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El vehículo fue revisado en el Punto de Atención al Ciudadano que queda en Peracal. Allí consiguieron 190 fajos de papel común, teniendo el mismo diámetro de un billete de 100 dólares americanos. Así mismo, oculto en sus pertenencias, los militares hallaron un fajo de billetes de la denominación de cien dólares, contabilizando la cantidad de 10.200 dólares falsos, dice el reporte. Se presume que los billetes serían usados para estafar a la ciudadanía.

El procedimiento quedó a la orden del Ministerio Público.

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