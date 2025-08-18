Compartir

Funcionarios de la Delegación Municipal Guanare, tras una investigación, demostraron la responsabilidad criminal de Atilio Ramón Márquez (60), en el infanticidio de Juan David Yustiz Briceño de 2 años, siendo este su hijastro, informó el comisario Douglas Rico en sus redes sociales.

Detenido por matar a su hijastro

Se pudo conocer que el hombre, desde hace aproximadamente un año, se encontraba abusando de la víctima, valiéndose de que la madre del mismo presenta afecciones de salud y los medicamentos que ingiere le causan somnolencias.

El día del hecho, lo agredió nuevamente, dejándolo mal herido, para luego llevarlo al Hospital Universitario Doctor Miguel Oraa del municipio Guanare, estado Portuguesa, donde falleció.

