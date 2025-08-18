lunes, agosto 18, 2025
spot_img
PortadaSucesos

Hombre fue detenido por matar a su hijastro de dos años

By Redacción Noticias24Carabobo
0
36
Detenido por matar a su hijastro

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Funcionarios de la Delegación Municipal Guanare, tras una investigación, demostraron la responsabilidad criminal de Atilio Ramón Márquez (60), en el infanticidio de Juan David Yustiz Briceño de 2 años, siendo este su hijastro, informó el comisario Douglas Rico en sus redes sociales.

Detenido por matar a su hijastro

Se pudo conocer que el hombre, desde hace aproximadamente un año, se encontraba abusando de la víctima, valiéndose de que la madre del mismo presenta afecciones de salud y los medicamentos que ingiere le causan somnolencias.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Douglas Rico (@douglasricovzla)

El día del hecho, lo agredió nuevamente, dejándolo mal herido, para luego llevarlo al Hospital Universitario Doctor Miguel Oraa del municipio Guanare, estado Portuguesa, donde falleció.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:

Hombre fue detenido por robo en Valencia

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceEl Aragueño
Artículo anterior
Hombre detenido con 425 kilos de marihuana en Falcon
Artículo siguiente
Castañeda fortalece el deporte con entrega de implementos a clubes y atletas guacareños
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes

© Copyright - Todos los Derechos Reservados - Desarrollado por: Artech Digital